Байден использует «СП-2» в процессе «уборки разбитого стекла» из Европы

Бывший вице-президент США Джо Байден, который, возможно, станет новым президентом США, по-прежнему предан идее поиска врага в лице России и ее сдерживанию, но в вопросах глобальных угроз и разоружения он будет ближе к политике Москвы, чем Трамп.

Бывший вице-президент США Джо Байден, который, возможно, станет новым президентом США, по-прежнему предан идее поиска врага в лице России и ее сдерживанию, но в вопросах глобальных угроз и разоружения он будет ближе к политике Москвы, чем Трамп.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал депутат Государственной думы РФ от фракции «Единая Россия» Константин Затулин.

По его мнению, Байден идет к власти на волне необходимости сглаживания противоречий и укрепления связей с союзниками в Европе.

«Он (Байден) хотел бы убрать всю разбитую посуду из европейской комнаты, которая оказалась разбитой благодаря Дональду Трампу. Чтобы снять эту проблему, какие-то вещи будут пересматриваться…», — считает депутат.

Байден, конечно, не откажется от возможности заблокировать «Северный поток – 2», добавил Затулин. Но если за это придется заплатить ухудшением отношений с Германией, то, по словам эксперта, возможны разные варианты. Байден постарается уйти от категоричного курса прагматика нынешнего президента США Дональда Трампа, который стремился любым путем продать Европе американский сжиженный газ.

«Европа разная. Польша точно не на стороне «Северного потока — 2», а есть Германия, которая точно на его стороне. Байден пришел на идее укрепления связей с союзниками и сглаживания всех противоречий», — добавил депутат.

Внешняя политика Байдена, в ом случае, если он все же сменит Трампа на посту президента США, будет отличаться от внешней политики своего предшественника и формой, и методами, и приоритетами. От США можно будет ожидать меньше прагматизма и больше идеализма.

Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года, однако окончательно итоги голосования до сих пор не определены.

Демократ Джо Байден ранее объявил о своей победе, однако действующий президент республиканце Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения и готов опротестовать итоги подсчетов голосов в ряде ключевых штатов через суд.