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18:47   25 Ноября 2020
Политика

США направили разведывательный самолет к берегам Ливии

США направили разведывательный самолет к берегам Ливии

Воздушное судно ВВС США замечено у берегов Ливии. Федеральное агентство новостей сообщило, что самолет-разведчик совершил маневр недалеко от столицы.

Инцидент зафиксирован при помощи радара платформы по мониторингу авиасообщения PlaneRadar. Программа засекла американский Boeing RC-135U в нескольких десятках километров от Триполи. Идентификационный номер самолета свидетельствует о его принадлежности к Военно-воздушным силам США.

Разведывательный самолет сделал небольшой разворот неподалеку от Триполи. Воздушное судно могло заниматься сбором данных о ситуации в ливийской столице. Вашингтон не прокомментировал случившееся.

Визит госсекретаря США Майка Помпео на Голанские высоты вызвал возмущение в Сирии, передавал телеканал "360".

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#сша #ливия #триполи

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