Москва запросила стенограмму разговора Качиньского в рамках дела Ту-154

Россия сделала запрос на запись разговора польского президента Леха Качиньского и его брата Ярослава перед крушением самолета Ту-154 в Смоленске.

Россия сделала запрос на запись разговора польского президента Леха Качиньского и его брата Ярослава перед крушением самолета Ту-154 в Смоленске.

Польская пресса сообщала, что Качиньский незадолго до гибели разговаривал с братом по спутниковому телефону. По словам журналистов, собеседники обсуждали "один из аспектов осуществления полета".

"С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора", — сказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Все члены экипажа и пассажиры, в том числе и Качиньский с супругой, погибли.

Россия направила запрос о правовой помощи в Министерство юстиции Польши, сообщал телеканал "360".