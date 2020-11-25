Врачи в США обвинили расизм в вымирании американской нации

Врачи объясняют это тем, что чернокожие и латиноамериканцы чаще умирают от диабета и сердечных заболеваний.

Американская медицинская ассоциация (АМА) признала расизм угрозой общественному здоровью. Организация объясняет это тем, что чернокожие и латиноамериканцы чаще умирают от таких болезней, как сердечные заболевания и диабет, чем люди с белым цветом кожи.

Крупнейшая в США ассоциация врачей связывает такие показатели с дискриминацией и плохим медицинским обслуживанием определенных категорий граждан.

«AMA признает, что расизм отрицательно влияет и усугубляет неравенство в отношении здоровья среди исторически маргинализированных сообществ, - говорится в заявлении члена правления AMA Уилларда Эдвардс. — Без системных и структурных изменений несправедливость в отношении здоровья будет продолжать существовать, и общее состояние здоровья нации пострадает».

Также делегаты АМА прокомментировали недавние действия полиции в отношении афроамериканцев, которые привели к масштабным протестам в стране и породили движение BLM (Black Lives Matter — «Жизнь темнокожих имеет значение»). Врачи назвали жестокость полиции проявлением «структурного расизма», которое затрагивает больше всего цветных людей, и призвали реформировать органы правопорядка. Выход из ситуации ассоциация видит в пропаганде идей толерантности среди сотрудников правоохранительных органов.

Ранее губернатор Флориды разрешил сбивать и расстреливать активистов BLM.