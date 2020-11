The National Interest: Великобритания поборется за звание мировой державы

Государство собирается громко заявить о себе после выходы из Евросоюза.

Великобритания в скором времени может выйти на лидирующие позиции по объему оборонных расходов, вытеснив Индию. Впереди нее останутся только США и Китай. Такое положение дел предвещает сдвиг геополитической мощи, пишет The National Interest.

