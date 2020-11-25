The National Interest: Великобритания поборется за звание мировой державы

Государство собирается громко заявить о себе после выходы из Евросоюза.

Великобритания в скором времени может выйти на лидирующие позиции по объему оборонных расходов, вытеснив Индию. Впереди нее останутся только США и Китай. Такое положение дел предвещает сдвиг геополитической мощи, пишет The National Interest.

The United Kingdom has just announced a significant increase in its military budget that will likely move the country to number three in the world in terms of defense spending. https://t.co/yrXxefP4dM — National Interest (@TheNatlInterest) November 25, 2020

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что правительство планирует направить дополнительные £16,5 млрд ($22 млрд) на укрепление своей обороноспособности. Это станет самым большим объемом инвестиций за последние 30 лет.

«Я принял это решение, невзирая на пандемию, потому что оборона нашего государства должна стоять на первом месте», — заявил Джонсон.

По его словам, международная ситуация становится все более опасной, а потому стране необходимо оставаться верной своей истории.

«Чтобы добиться этого, нам необходимо расширить наши возможности во всех сферах», — выразил уверенность Джонсон.

В издании напомнили, что до этого в Великобритании на протяжении целого десятилетия сохранялась общая бюджетная экономия. Сменяющие друг друга правительства настолько сократили оборонные расходы, что лидером по уровню военного потенциала среди европейских держав стала Франция.

Однако теперь все может поменяться. Париж будет продолжать настойчиво развертывать силы в Африке, но Лондон составит ей конкуренцию.

По мнению автора статьи, сама новость о рекордной сумме на оборону будущего бюджета не столь важна. Куда внимательнее стоит посмотреть на те сферы, в которые британское правительство планирует эти средства инвестировать. Помимо Королевского флота и судостроительного потенциала большая часть суммы будет направлена на космический, искусственный и кибер-интеллект.

По утверждению The National Interest, у страны уже наработан значительный потенциал в этих областях в силу ряда разработок и исследований. Впрочем, как справедливо замечает автор статьи, Россия и Китай стали «пионерами» многих наступательных аспектов конфликта в этих технологических пространствах.

«Россия наглядно продемонстрировала геополитический вес наступательной кибердержавы за последнее десятилетие, в то время как Китай является пионером наступательных технологий, необходимых для разрушения космической инфраструктуры Запада, и в настоящее время является мировым лидером в наступательном развертывании технологий искусственного интеллекта», — замечают в американском издании.

Этот факт не остался незамеченным США. Оборонное сообщество страны попыталось разработать ответные меры на эти вызовы, несмотря на отсутствие государственной поддержки.

Однако именно Великобритания стала первой западной страной, где правительство переоценило глобальную динамику конфликтов в ближайшем будущем.

«Будет ли эта новая оборонительная позиция Соединенного Королевства достаточно финансироваться для удовлетворения ее амбиций, и ознаменуют ли эти усилия сами по себе значительный сдвиг власти на геополитической шахматной доске, еще предстоит выяснить. Но даже если этого не произойдет, этот момент все равно будет иметь большое значение», — не сомневаются в The National Interest.

Если кандидат от Демократической партии США Джо Байден станет 46-м президентом, то ему предстоит подтвердить позицию страны на мировой арене. А значит, демократу придется двигаться в том же направлении, что и британское правительство — наращивать обороноспособность в тех же самых областях.

Так, Великобритания вновь поставит себя в центр оборонительных мероприятий Запада, констатируют в издании. Автор статьи также прогнозирует, что британо-американские отношения станут «сердцем» трансатлантического альянса. Во всяком случае, Лондон полон решимости оставаться глобально значимым после выхода из Евросоюза.