Петербуржец арестован на два месяца после захвата шестерых детей

Предполагаемый преступник в момент совершения противоправных действий был пьян и угрожал несовершеннолетним ножом и топором.

Предполагаемый преступник в момент совершения противоправных действий был пьян и угрожал несовершеннолетним ножом и топором.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил мужчину к двум месяцам ареста после того, как против него инкриминировали дело по ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы". Во время вынесения решения виновник события рассказал, что у него есть трое биологических детей, а в день инцидента он отмечал пять недель без алкоголя. Также стало известно о том, что свою вину мужчина признал в полном объеме.

"Это было помешательство, таблетки, которые мне выписали, нельзя было принимать с алкоголем", — заметил он.

Арестованный просит оставить его в квартире с семьей или избрать для него другую меру пресечения. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.