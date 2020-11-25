Греческий танкер получил пробоину из-за взрыва мины в саудовском порту

Греческий нефтяной танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии в порту Эш-Шукайк. Об этом 25 ноября сообщает агентство Associated Press.

Греческий нефтяной танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии в порту Эш-Шукайк. Об этом 25 ноября сообщает агентство Associated Press.

Согласно данным агентства, танкер Agrari получил пробоину выше ватерлинии. Экипаж судна не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

Британская компания по вопросам морской безопасности Ambrey сообщила, что судно прибыло с грузом из Роттердама и в момент взрыва разгружалось на пристани Эш-Шукайка. В настоящее время танкер дрейфует у саудовского побережья, на борт прибыли официальные лица королевства.