Избиение инспектора обернулось для курского полицейского уголовным делом

Экс-глава угрозыска в Курске устроил аварию, а во время разбирательств набросился с кулаками на коллегу. Правоохранителю теперь грозит тюрьма.

Экс-глава угрозыска в Курске устроил аварию, а во время разбирательств набросился с кулаками на коллегу. Правоохранителю теперь грозит тюрьма.

Представители следственных органов Курска завели уголовное дело на экс-офицера местного ГУ МВД, обвиняемого в нападении на инспектора ГИБДД, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи установили, что бывший полицейский, находясь за рулем легковой машины Lada Granta, протаранил припаркованный на обочине грузовик, а затем влетел в стоящий впереди внедорожник. Представитель Госавтоинспекции приехал на место происшествия составлять протокол, и в какой-то момент виновник аварии поднял руку на госслужащего и ударил его. Сотрудника внутренних дел отстранили от работы за дебош. По факту произошедшего до сих пор ведется проверка.