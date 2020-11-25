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18:17   25 Ноября 2020
Происшествия

Избиение инспектора обернулось для курского полицейского уголовным делом

Избиение инспектора обернулось для курского полицейского уголовным делом

Экс-глава угрозыска в Курске устроил аварию, а во время разбирательств набросился с кулаками на коллегу. Правоохранителю теперь грозит тюрьма.

Представители следственных органов Курска завели уголовное дело на экс-офицера местного ГУ МВД, обвиняемого в нападении на инспектора ГИБДД, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи установили, что бывший полицейский, находясь за рулем легковой машины Lada Granta, протаранил припаркованный на обочине грузовик, а затем влетел в стоящий впереди внедорожник. Представитель Госавтоинспекции приехал на место происшествия составлять протокол, и в какой-то момент виновник аварии поднял руку на госслужащего и ударил его. Сотрудника внутренних дел отстранили от работы за дебош. По факту произошедшего до сих пор ведется проверка.

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#дтп #уголовное дело #полицейский #курск

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