Украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил соотечественников, живущих и работающих в России, в предательстве.

Украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил соотечественников, живущих и работающих в России, в предательстве. В пример он привел себя, рассказав, как он «включался в эфир вражеских российских телеканалов» и «вел там подрывную работу».

В числе «вражеских» Гордон назвал российское политическое ток-шоу «60 минут». Ведущая передачи Ольга Скабеева прокомментировала «сенсационное признание» коллеги, которого она назвала «пропагандистом всея Украины» и «коллекционером флешек для Гааги». Журналистка с иронией отметила, что включения Гордона из Киева в российских телестудиях представляли собой «сверхсекретную операцию по многократному проникновению в тыл врага».

«Перевожу для непосвященных: тыл врага – это наша программа, ваша любимая, "60 минут"», — добавила телеведущая.

Соведущий и супруг Скабеевой Евгений Попов заметил, что «трусишка зайка лысенький» Гордон, в отличие от других украинских экспертов, боится лично приезжать в Россию.

В качестве примера «пропагандисту всея Украины» Попов привел украинского политика Гордея Белова, который регулярно бывает на передаче «60 минут». Чиновник указал, что частым появлением на российском телевидении он пытается защитить Украину.

В заключение российская журналистка предположила, что Гордону пришлось выступить с заявлением о «подрывной работе» на российских телеканалах, чтобы оправдаться перед украинскими радикалами, которым эти включения могли не понравиться.