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19:13   25 Ноября 2020
Ближнее зарубежье

Скабеева иронично ответила Гордону на его «подрывную деятельность» в РФ

Скабеева иронично ответила Гордону на его «подрывную деятельность» в РФ

Украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил соотечественников, живущих и работающих в России, в предательстве. В пример он привел себя, рассказав, как он «включался в эфир вражеских российских телеканалов» и «вел там подрывную работу».

В числе «вражеских» Гордон назвал российское политическое ток-шоу «60 минут». Ведущая передачи Ольга Скабеева прокомментировала «сенсационное признание» коллеги, которого она назвала «пропагандистом всея Украины» и «коллекционером флешек для Гааги». Журналистка с иронией отметила, что включения Гордона из Киева в российских телестудиях представляли собой «сверхсекретную операцию по многократному проникновению в тыл врага».

«Перевожу для непосвященных: тыл врага – это наша программа, ваша любимая, "60 минут"», — добавила телеведущая.

Скабеева иронично ответила Гордону на его «подрывную деятельность» в РФ

Соведущий и супруг Скабеевой Евгений Попов заметил, что «трусишка зайка лысенький» Гордон, в отличие от других украинских экспертов, боится лично приезжать в Россию.

В качестве примера «пропагандисту всея Украины» Попов привел украинского политика Гордея Белова, который регулярно бывает на передаче «60 минут». Чиновник указал, что частым появлением на российском телевидении он пытается защитить Украину.

Скабеева иронично ответила Гордону на его «подрывную деятельность» в РФ

В заключение российская журналистка предположила, что Гордону пришлось выступить с заявлением о «подрывной работе» на российских телеканалах, чтобы оправдаться перед украинскими радикалами, которым эти включения могли не понравиться.

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