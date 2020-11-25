Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:06   25 Ноября 2020
Происшествия

Начальника Шереметьевской таможни задержали из-за крупной взятки

Начальника Шереметьевской таможни задержали из-за крупной взятки

Московский таможенник стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвиняют в коррупционных махинациях.

Правоохранительные органы Москвы задержали главу Шереметьевского таможенного поста, подозреваемого в получении крупной взятки. Ему грозит реальный срок, рассказали в пресс-службе СУ СК на транспорте.

В ходе расследования было установлено, что фигурант получил от начальника частной компании, выступающим таможенным брокером, взятку, составившую свыше 820 тыс. рублей. За "денежное вознаграждение" обвиняемый должен был помочь предпринимателю в ускоренном оформлении груза на посту. Следователи завели уголовное дело как против таможенника, так и против его посредника.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #взятка #задержание #начальник #шереметьевская таможня

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров