Начальника Шереметьевской таможни задержали из-за крупной взятки

Московский таможенник стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвиняют в коррупционных махинациях.

Московский таможенник стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвиняют в коррупционных махинациях.

Правоохранительные органы Москвы задержали главу Шереметьевского таможенного поста, подозреваемого в получении крупной взятки. Ему грозит реальный срок, рассказали в пресс-службе СУ СК на транспорте.

В ходе расследования было установлено, что фигурант получил от начальника частной компании, выступающим таможенным брокером, взятку, составившую свыше 820 тыс. рублей. За "денежное вознаграждение" обвиняемый должен был помочь предпринимателю в ускоренном оформлении груза на посту. Следователи завели уголовное дело как против таможенника, так и против его посредника.