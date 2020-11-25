Российские миротворцы осуществляют поиски погибших в Карабахе

Гуманитарная миссия проходит при взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста силами местного МЧС.

Гуманитарная миссия проходит при взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста силами местного МЧС.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, за первые дни работы уже заметно слаженное и тесное взаимодействие. Миротворцам удалось найти в районе города Шуша более 2 тысяч тел погибших, их передали сторонам конфликта.

Также за неделю дорога Степанакерт — Горис полностью очищена от поврежденной техники, открыт Лачинский коридор. Миссия по поиску погибших и пропавших полностью прекращена 22 ноября.

К более тесному взаимодействию стороны подтолкнула ситуация, которая произошла в Тертерском районе вблизи поселка Мадагиз. В результате взрыва мины погиб азербайджанский полковник, ранения получили российский миротворец и четыре представителя МЧС Карабаха.