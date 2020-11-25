Соединенные Штаты не планируют останавливать поддержку курдов в САР

США останутся в Сирии и будут поддерживать курдские вооруженные формирования из состава "Сирийских демократических сил" (СДС).

США останутся в Сирии и будут поддерживать курдские вооруженные формирования из состава "Сирийских демократических сил" (СДС).

Как сообщил заместитель главнокомандующего коалиции Кевин Копси, Соединенные Штаты не станут менять планы по взаимодействию с курдскими формированиями, передает Федеральное агентство новостей.

По его словам, речь идет о сотрудничестве с курдами, которые контролируют северо-восточные районы САР. Копси подчеркнул, что движение контингента в сторону границы с Ираком не связано с преступлениями и проходит в рамках маневров.

Ранее телеканал "360" писал, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар рядом со столицей Сирии.