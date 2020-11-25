Сирийская делегация приняла участие в конференции ЮНЕСКО

Представители Сирии приняли участие в 9-м онлайн-заседании ЮНЕСКО, посвященном качеству образования и развитию дистанционного обучения.

Представители Сирии приняли участие в 9-м онлайн-заседании ЮНЕСКО, посвященном качеству образования и развитию дистанционного обучения.

Совещание провели с целью обмена опытом между странами, которые реализовали или планируют реализовать проект дистанционного обучения, сообщило агентство SANA. Мероприятие дало возможность участникам оценить уровень образования в своей стране, включая работу преподавателей, и экзаменационную систему.

Сирию на заседании представил глава министерства образования Дарем Таббаа. Он отметил, что в условиях пандемии для его ведомства приоритетом стала забота о здоровье учащихся и работников образования.

"Министерство образования Сирии работает над увеличением количества образовательных классов, чтобы студенты могли соблюдать социальную дистанцию, не теряя возможности получить знания. Для нас важно сохранять права каждого ребенка на обучение", — отметил Таббаа.

Он подчеркнул, что сирийские власти со своей стороны приняли все возможные меры для перевода учащихся на дистанционное обучение, запустив образовательные платформы в Сети и обеспечив ученикам доступ к ним. В рамках развития сферы дистанционного образования министерство связи и министерство образования подписали в октябре соглашение о предоставлении учащимся бесплатного доступа к образовательным интернет-сайтам.