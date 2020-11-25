Британские СМИ назвали последствия для США после провокации в Черном море

Действия американского флота у берегов России грозят тяжелыми последствиями вплоть до мировой войны. Об этом заявил британский журналист Daily Express Пол Уитерс.

Действия американского флота у берегов России грозят тяжелыми последствиями вплоть до мировой войны. Об этом заявил британский журналист Daily Express Пол Уитерс.

Уитерс указал на два громких инцидента с участием ВМС США, произошедших в последние дни. 23 ноября американский эсминец "Дональд Кук" в рамках маневров "Атлантическая решимость" зашел в Черное море. Сутки спустя, 24 ноября, миноносец "Джон Маккейн" нарушил границу РФ на юге Приморского края.

"Угроза третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого", — указали в Daily Express.

Минобороны РФ сообщило, что корабль на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Получив предупреждение от береговой охраны, он покинул зону.