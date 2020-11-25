Педагог в Петербурге жестко обругала школьника за просьбу сходить в туалет

Учительница, нецензурно отругавшая школьника в Петербурге, попала на видео. Ребенку досталось за то, что хотел сходить в туалет.

Учительница, нецензурно отругавшая школьника в Петербурге, попала на видео. Ребенку досталось за то, что хотел сходить в туалет.

Скандальный инцидент начался с того, что школьник попросил разрешение выйти из класса. Педагог, используя нецензурные выражения, запретила ему выходить. Она грубо заявила, что туалет для старшеклассников находится на другом этаже. Посещать уборную для детей младшего школьного возраста учительница не позволила, сообщает ФАН.

Еще больше педагог возмутилась вопросам мальчика насчет того, где прописаны правила посещения туалетов. В ответ преподаватель разразилась ругательствами.

Отметим, что знакомые педагога заступились за нее. По их словам, этот школьник уже неоднократно издевался над ней. До этого мишенью ученика был муж учительницы, который преподавал ОБЖ, сообщает телеканал "360".