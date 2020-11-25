Bloomberg увидел причину нападок США на СП-2 в ключевых особенностях Мукрана

Издание пишет, что ограничения со стороны Вашингтона можно считать эхом холодной войны.

Изначально планировалось, что российский газопровод «Северный поток – 2» откроет бедным регионам Германии дорогу к современной экономике. Однако этому помешали американцы, которые через Конгресс ввели санкции против немецких компаний, которые имеют отношение к проекту.

Издание Bloomberg пишет о том, что важным моментом в нынешнем противостоянии между Берлином и Вашингтоном остается судьба порта Мукран, где уже несколько месяцев не работают ни сотрудники, ни корабли. Это основная площадка для завершения строительства, расположенная на острове Рюген. Простой в гавани объясняется экономическими ограничениями со стороны США.

«Мы ничего плохого не сделали», — посетовал Франк Крахт, мэр Засница (город, в котором расположен порт).

Эту гавань многие называли «мостом дружбы» между СССР и Германией. Когда между СССР и США заканчивалась холодная война порт Мукран был перевалочным пунктом для советского вооружения и солдат, а также ядерного оружия. Теперь многие услышали эхо былого соперничества сквозь тишину неработающего порта.

После введения санкций в водах Мукрана несколько месяцев ходили российские суда, которые ждали сигнала к окончанию установки последних секций трубопровода. Одна из особенностей этого порта – это ширококолейные железнодорожные пути, которым все еще отдают предпочтение в РФ. Железнодорожные паромы (огромные суда, которые перевозят вагоны) сейчас курсируют именно между Мукраном и литовским портом Клайпеда.

Сейчас американцы продолжают вставлять палки в колеса российскому газопроводу, боясь укрепления экономических связей Европы и России. По словам президента США Дональда Трампа, Европейский Союз совершит «предательство», если встанет на сторону Москвы и выберет ресурсы «Газпрома».

Несмотря на это, люди в Европе не собираются отказываться от «Северного потока — 2».

«Люди в Мукране пережили советский авторитаризм, сейчас они совершенно обескуражены угрозами, исходящими от США. Однако угроза санкций не остановит проект. Санкции считают неуместными», — уверен автор книги о порте Мукран Вольфган Клиц.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Изначально задумывалось, что СП-2 заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита газа России по своей территории.