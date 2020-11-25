МВД арестовало подозреваемого в хищении 600 млн у департамента имущества

В Москве арестован бизнесмен, обвиняемый в хищении крупной суммы денег у столичной компании.

В Москве арестован бизнесмен, обвиняемый в хищении крупной суммы денег у столичной компании.

Полиция зафиксировала факт хищения активов московского АО на более чем 600 миллионов рублей, основным акционером которого являлся московский департамент имущества, сообщили в МВД России.

По данным ведомства, в 2011 году директор ОАО через подконтрольные фирмы провел несколько финансовых операций, которые привели к образованию фиктивной кредиторской задолженности и банкротству компании. После чего акции организации были выкуплены по заниженной стоимости посредством аффилированной с мошенниками фирмой.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый задержан и находится под арестом. Следствие продолжается.