Военный эксперт рассказал, когда Россия сможет совершить прорыв в космосе

По словам Юрия Кнутова, после 2025 года на российские спутники будут оснащены только отечественной электронной базой.

Под видом гражданских платформ Пентагон обучает искусственный интеллект ведению боевых действий в космосе. Об этом на пресс-конференции на тему «Борьба за космос. Кто выигрывает конкуренцию?», проводимой Медиагруппой «Патриот», заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Я вам больше скажу. Пентагон обучает искусственный интеллект (ИИ) ведению боевых действий. Проводились бои на симуляторе американского истребителя F-16 и лучшего пилота ВВС США. Пилот в пяти боях ни разу не выиграл. ИИ его разделал подчистую. Таким же образом они учат интеллект, подключая его к игровым системам, по типу “Мира танков”. А в системе все в реальных размерах, только в уменьшенном масштабе. За счет этого на деньги участников этих игр происходит обучение ИИ умению вести боевые действия», — рассказал военный эксперт.

В студии гости эфира обсудили текущее положение космической сферы России. Несмотря на критику корпорации «Роскосмос» со стороны западных СМИ и восхваление Илона Маска, нашей стране так или иначе отведена далеко не последняя роль в космической гонке.

На прошлой неделе состоялся мой первый выход в открытый космос #ВКД47. И сегодня готов поделиться своими впечатлениями и уникальными фотографиями этой внекорабельной деятельности. ???? Подробнее и больше фото ➡️ https://t.co/Lsa8GfoqB8 pic.twitter.com/811ReUM0pE — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) November 25, 2020

До 2024 года в России планируют запустить проект «Сфера», который предполагает 600 спутников, сверхтяжелую ракету, а также пилотируемую программу. Пожалуй, самый амбициозный проект будет представлять собой «созвездие» аппаратов глобальной системы связи и дистанционного зондирования Земли. По словам Кнутова, «Сфера» будет иметь двойное значение — космическое и гражданское:

«Это примерно, как у Илона Маска. Его система быстрого интернета, которым он хочет покрыть всю Землю. Хотя на самом деле каждый солдат получит возможность передавать либо голосом, либо камерой то, что он видит. Как раз в этом и заключается значение его программы».

В 2019 году американская компания SpaceX Илона Маска запустила в космос ракету Falcon 9, которая была заряжена 60 спутниками, в рамках проекта Starlink. Согласно нему, в наиболее изолированные части планеты планируется поставить высококачественный широкополосный интернет. По словам разработчиков, к сети сможет подключиться любой, кто купит антенну.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/Ddg9EPn5gP — SpaceX (@SpaceX) November 25, 2020

Однако Россия на сегодняшний день не отстает в космической отрасли от США. По словам Кнутова, после 2025 года на отечественных спутниках будет установлена только российская электронная база.

«У нас уровень либо такой же, либо лучше. Но не хуже. Отставание, которое было в нулевые, убрали, сейчас намечается прорыв. Это попытка встать на равных с американцами. Китай использует в основном наши достижения, мы ряд технологий им передали. Та программа, которая намечена, если сумеем ее реализовать, то сможем добиться достаточно многого», — не сомневается гость «Патриота».

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в прошлом году американцы создали космические войска. Это показало возросшее значение военного космоса, констатировал Кнутов.

«Стал вопрос о том, что на них возлагается ответственность по ведению войны в сфере космоса. Поражение цели теперь происходит не за 20 минут, а 20 сек. Наша система “Сфера”, если будем двигаться в этом направлении, то сможет опередить американцев», — заверил участник пресс-конференции.

На вопрос о том, почему так часто критикуют «Роскосмос», гость «Патриота» заметил, что наибольший удар по организации пришелся на конец 1990-х и начало нулевых годов. Тогда специалисты ушли из космической сферы и занялись другим бизнесом.

«Это сильно отразилось на качестве сборки. Развитие остановилось. Выпал определенный возрастной контингент из работников и научного персонала. Потом пошла молодежь после провала. Его тяжело ликвидировать», — объяснил Кнутов.

Вместе с тем Юрий Кнутов подчеркнул, что в России сегодня существуют «великолепные» школы оборонной промышленности. Это позволяет стране развивать микросхемы отечественного производства.

«Часть знаний утрачена, часть – сохранена. Нашу молодежь разбирают. Но при этом поддерживают, существуют специальные программы. Если такая тенденция будет сохраняться, то молодежь в состоянии сделать научный прорыв», — выразил мнение военный эксперт.

Ранее в «Патриоте» выступил академик Российской Академии Космонавтики имени К. Э. Циолковского (РАКЦ) Александр Железняков. По его словам, Россия сохраняет лидирующие позиции в пилотируемой космонавтике. Однако за последние годы «Роскосмос», по его словам, не может похвастаться «эпохальными» достижениями.

В скором времени российский космический корабль «Прогресс МС-14» поставит рекорд. Он проведет на орбите больше года — 370 суток. Об этом свидетельствуют данные предварительной программы Международной космической станции.

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» поставит рекорд по длительности пребывания в космосе:https://t.co/JLrWMxRb4T pic.twitter.com/e1wCB2x46x — Известия (@izvestia_ru) November 25, 2020

До этого рекорд принадлежал «Прогрессу М-17», который провел в космосе 337 суток.