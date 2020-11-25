Добровинский и Дубровская представят интересы Рогозина в суде

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин направил в суд иск против трех СМИ о том, что они своими материалами опорочили его честь.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин направил в суд иск против трех СМИ о том, что они своими материалами опорочили его честь.

Руководитель отечественной государственной корпорации по проведению комплексной реформы ракетно-космической отрасли требует взыскать с ответчиков 300 тысяч рублей.

Правозащитники Марина Дубровская и Александр Добровинский известны широкой аудитории по своей работе со знаменитыми клиентами. Добровинский был адвокатом семьи Захаровых в суде по делу о смертельном ДТП, виновником которого был актер Михаил Ефремов. А Дубровская была адвокатом актрисы Кристины Асмус во время ее бракоразводного процесса с комиком Гариком Харламовым.