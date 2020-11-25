София Ротару тщательно скрывает свой образ для выступления на "Песне года"

Народная артистка СССР приедет в Россию специально ради выступления на телевизионном фестивале. Знаменитая певица выйдет на сцену бесплатно.

Народная артистка СССР приедет в Россию специально ради выступления на телевизионном фестивале. Знаменитая певица выйдет на сцену бесплатно.

Единственный сын эстрадной артистки Софии Ротару Руслан Евдокименко подтвердил информацию о визите его знаменитой матери в Россию. Она посетит страну, чтобы спеть для своих поклонников. Фанаты гадают, в каком образе появится певица на новогоднем фестивале. Оказалось, что 73-летняя звезда тщательно скрывает подробности предстоящего выступления.

Руслан Евдокименко сообщил журналистам, что не в праве разглашать образ матери. По его словам, наряд Софии Ротару будет раскрыт только в момент съемки или выхода передачи в эфир. Сын певицы также сообщил, что она поддерживает общение со своей внучкой Софией.

"София Михайловна постоянно на связи со своей внучкой. София популярна в соцсетях по многим причинам, в том числе благодаря своему воспитанию, образованию, уму и природной красоте! Этим можно только гордиться", — заявил в беседе с Nation News Евдокименко.

Некоторое время назад директор Софии Ротару рассказал, что знаменитость осталась без концертов из-за пандемии коронавируса. Артистка также отказалась снижать гонорар за свое выступление из-за повышение курса доллара.