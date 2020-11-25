Депутат Вострецов считает необходимым улучшить качество питания россиян

Жителям России стоит правильно питаться, чтобы быть более здоровыми. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.

Жителям России стоит правильно питаться, чтобы быть более здоровыми. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.

Некоторые СМИ трактовали заявления депутата иначе, рассказал Вострецов в комментарии Федеральному агентству новостей. Госдума РФ предложила принять акцизы на товары с повышенным содержанием соли и сахара, некоторые россияне восприняли это как призыв "меньше есть", указал депутат. Вострецов не поддержал такую инициативу и предложил маркировать вредные продукты.

"Покупать такие товары — личное дело каждого, но люди должны знать, что они едят и чем это грозит их здоровью", — объяснил собеседник издания.

Многие россияне страдают от ожирения и проблем с пищеварительным трактом, констатировал Вострецов. Культура правильного питания позволит жителям страны беречь свое здоровье и лучше себя чувствовать, заключил он.