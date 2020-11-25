Два проекта из девяти победили в "Твоем бюджете — 2020" в Кировском районе

Проекты инклюзивной детской площадки и полосы препятствий на территории школы №493 получили наибольшую поддержку в ходе голосования проекта "Твой бюджет — 2020" в Кировском районе.

Проекты инклюзивной детской площадки и полосы препятствий на территории школы №493 получили наибольшую поддержку в ходе голосования проекта "Твой бюджет — 2020" в Кировском районе.

Всего на голосование было вынесено девять инициатив. Одним из победителей стал проект детской инклюзивной площадки Жанны Мишуткиной с заявленной стоимостью 5,3 млн рублей. Автор предложила оборудовать местность на территории детского сада №55 и сделать ее доступной для детей всего района.

Полоса препятствий на территории школы №493 Юлии Бреславской была оценена в 8,1 млн рублей. По мнению автора, она даст ученикам возможность тренироваться, выполняя обязательную школьную программу, а также готовиться к соревнованиям по гражданско-патриотическому и спортивно-оздоровительному направлениям.

Реализация проектов начнется в 2021 году. Согласно регламенту, органы власти имеют на этот процесс два года. Если инициативы не требуют разработки проектно-сметной документации и большого числа согласований, то могут быть реализованы и в течение года.

Участники "Твоего бюджета", не заручившиеся достаточной поддержкой на этапе районных голосований, впервые в истории проекта смогут побороться за победу на общегородском голосовании. На него будут вынесены все инициативы жителей, получившие согласование на этапе экспертизы, но не победившие в районном голосовании.

Ранее власти Приморского района объяснили вырубку деревьев на участке Парашютной улицы у храма святой Евгении для строительства автостоянки. В местной администрации подчеркнули, что в комитете по градостроительству и архитектуре выдали положительное заключение по указанному проекту благоустройства, передает телеканал "360".