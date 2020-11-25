В «Патриоте» объяснили, почему Роскосмос не участвует в гонке за Луну

За покорение единственного спутника Земли идет настоящая гонка.

Китай и США не смогут сотрудничать в космосе, тем более во время гонки за покорение Луны, считает исследователь Гарвард-Смитсоновского Центра астрофизики Джонатан МакДауэлл. По его словам, в соперничество между двумя странами пока не может вмешаться Россия, ведь страна значительно уступает американским и китайским космическим корпорациям.

Академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского (РАКЦ) Александр Железняков согласился, что, в отличие от китайских аппаратов, российские разработки стоит значительно модифицировать. Пекин достиг больших успехов в космической отрасли, заявил ученый на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Китай в последнее время очень успешен в освоении космоса. На первых этапах они под кальку повторяли советские и американские достижения. Однако сейчас Пекин находится на том уровне, когда вполне может конкурировать и с американской, и с российской космическими программами. Они [Китай] не спешат, они поступают очень осторожно и взвешенно. Они не ставят цели выиграть гонку, но развиваются уверенно. Я бы не сбрасывал их со счетов», — заявил Железняков.

В США же без помощи со стороны других стран освоение Луны не представляют. Академик обратил внимание, что в Вашингтоне делают ставку на международное сотрудничество, которое намного выгоднее. Именно поэтому к лунной программе «Артемида» американцы уже подключили девять стран и даже приглашали участвовать Россию.

«Но Россия пока не стремится участвовать в гонке за Луну на стороне США, потому что в этом случае нам дадут второстепенную роль. Россия не хочет быть на вторых ролях. Поэтому позиция Роскосмоса такова, что в этой программе участвовать не нужно, а нужно работать над собственной программой. К сожалению, технических средств для этого у нас пока нет. Нужны сверхтяжелая ракета и корабли, которые могли бы летать к Луне и доставлять людей», — объяснил специалист.

Железняков подытожил, что создание таких технологий в России может занять гораздо больше, чем два-три года.

«Политика Сегодня» уже писала о том, что в сентябре 2020 года Роскосмос впервые допустил к ракетному проекту частную российскую компанию. Общественный деятель и организатор интернет-сообщества «Советский Космос» Максим Цуканов объяснил, что участие частных компаний в космической гонке поможет развить государственные проекты и стимулировать отдельных ученых по всей стране.