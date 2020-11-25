Военный эксперт заявил, что санкции США не способны повлиять на ОПК РФ

Новые американские санкции против России не повлияют на государство. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Новые американские санкции против России не повлияют на государство. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

В СМИ появились черновые варианты новых американских санкций против РФ, которые касаются военной промышленности. Коротченко считает, что ОПК России последние годы находится под воздействиями ограничений. Однако Москва адаптировалась к ситуации и продолжает наращивать темп производства новейшего вооружения.

По словам эксперта, Россия занимает второе место на мировом рынке оружия. Кроме пропагандистского эффекта подобные санкции ни на что не повлияют, рассказал спикер "Экономике сегодня".