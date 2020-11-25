Унитазы на "керченских кораблях" оказались выдумкой украинского прапорщика

Прапорщик ВСУ пустил в ход информационный вброс, чтобы обвинить Россию, заявил лидер "Славянской гвардии" Владимир Рогов.

Прапорщик ВСУ пустил в ход информационный вброс, чтобы обвинить Россию, заявил лидер "Славянской гвардии" Владимир Рогов.

Несколько лет назад экс-президент Украины Петр Порошенко организовал провокацию в керченском проливе. В итоге корабли оказались изъяты, 24 члена экипажа задержаны. После обмена с Россией украинские СМИ начали писать, что с кораблей якобы сняли оборудование, включая унитазы. Российская сторона опубликовала видео, на кадрах которого есть доказательства, что кража – вброс.

Лидер "Славянской гвардии" Владимир Рогов в беседе с Nation News с иронией отметил: Украина показала, как для нее важны унитазы, заострив на них столько внимания.

"Позже выяснилось, что эту историю крутил украинский прапорщик, который решил на этом подзаработать, обвинив во всем Россию. Это сегодня формула успеха Украины такая", – подытожил эксперт.

Политологи уверены, что целью провокации Порошенко было создание военного противостояния. Однако Россия не "проглотила удочку".