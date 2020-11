В Шотландии узаконили бесплатную раздачу женщинам средств личной гигиены

Шотландия стала первой страной в мире, где учебные заведения и общественные организации должны будут свободно предоставлять прокладки и тампоны.

Парламент Шотландии утвердил законопроект о бесплатных средствах личной гигиены для женщин. Инициативу приняли единогласно на заседании во вторник, 24 ноября, о чем сообщается в официальном блоге Twitter.

The Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill has been passed unanimously by MSPs this evening. Find out more about what the Bill sets out to change: https://t.co/pdkiesJxGG pic.twitter.com/Pfz2TqJIP7

Инициатором законопроекта стала член Шотландской лейбористской партии Моника Леннон. Депутат возглавляла трехлетнюю кампанию по искоренению бедности в стране. В частности, в рамках программы школы, колледжи и университеты были обеспечены бесплатными санитарно-гигиеническими товарами для студентов.

Сама Леннон призналась, что работа по внесению законопроекта в парламент оказалась не из легких. Но политик результатом довольна и ощущает гордость за то, что Шотландия стала первой страной в мире с подобным законом.

As a first-term MSP, I had no idea how challenging it would be to a steer a member’s bill through Parliament. Whether you are an opposition MSP, a Minister or a campaign group, you can’t achieve anything alone. It wasn’t easy but together we got there. A big day for Scotland ???????????????????????????????? https://t.co/iV3PSUqXpw pic.twitter.com/naFT3fH8R5