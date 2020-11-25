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16:38   25 Ноября 2020
Весь мир

В Шотландии узаконили бесплатную раздачу женщинам средств личной гигиены

В Шотландии узаконили бесплатную раздачу женщинам средств личной гигиены

Парламент Шотландии утвердил законопроект о бесплатных средствах личной гигиены для женщин. Инициативу приняли единогласно на заседании во вторник, 24 ноября, о чем сообщается в официальном блоге Twitter.

Инициатором законопроекта стала член Шотландской лейбористской партии Моника Леннон. Депутат возглавляла трехлетнюю кампанию по искоренению бедности в стране. В частности, в рамках программы школы, колледжи и университеты были обеспечены бесплатными санитарно-гигиеническими товарами для студентов.

В Шотландии узаконили бесплатную раздачу женщинам средств личной гигиены

Сама Леннон призналась, что работа по внесению законопроекта в парламент оказалась не из легких. Но политик результатом довольна и ощущает гордость за то, что Шотландия стала первой страной в мире с подобным законом.

Теперь, согласно закону, все учебные заведения и общественные организации Шотландии должны бесплатно предоставлять женщинам гигиенические принадлежности.

В Шотландии узаконили бесплатную раздачу женщинам средств личной гигиены

По данным, которые приводит шотландское издание The Scotsman, более 137 000 детей по всей Великобритании ежегодно пропускают школу из-за отсутствия средств на тампоны и гигиенические прокладки.

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#женщины #законодательство #шотландия #гигиена

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