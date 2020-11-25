Замглавы правительства Подмосковья предъявили обвинение по трем статьям

Следователи предъявили замглавы правительства Московской области Дмитрию Куракину обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и крупной взятки.

Следователи предъявили замглавы правительства Московской области Дмитрию Куракину обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и крупной взятки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по аналогичным статьям обвинение предъявили двум другим фигурантам дела - Максиму Ану и Владиславу Холодкову. Всех троих ранее Басманный суд арестовал до 17 января.

Фигуранты дела подозревают в преступлениях, связанных с военным имуществом - лесами и земельными участками, которые был совершены, когда Куракин руководил департаментом имущественных отношений Минобороны РФ.