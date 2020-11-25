Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:13   25 Ноября 2020
Происшествия

Замглавы правительства Подмосковья предъявили обвинение по трем статьям

Замглавы правительства Подмосковья предъявили обвинение по трем статьям

Следователи предъявили замглавы правительства Московской области Дмитрию Куракину обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и крупной взятки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по аналогичным статьям обвинение предъявили двум другим фигурантам дела - Максиму Ану и Владиславу Холодкову. Всех троих ранее Басманный суд арестовал до 17 января.

Фигуранты дела подозревают в преступлениях, связанных с военным имуществом - лесами и земельными участками, которые был совершены, когда Куракин руководил департаментом имущественных отношений Минобороны РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #правительство #подмосковье #обвинение #статья

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров