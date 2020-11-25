Академик РАКЦ рассказал о будущем российской космонавтики

Специалист оценил разработки «Роскосмоса» и объяснил, почему в стране не развивается частная космонавтика.

Россия скоро поставит новый космический рекорд: грузовой корабль «Прогресс МС-14» поборется за самое длительное нахождение в космосе. Предварительная программа работы МКС, к которой запустили корабль в апреле 2020 года, предполагает, что «Прогресс» будет сведен с орбиты лишь в мае 2021 года.

Таким образом, корабль пробудет в космическом пространстве 370 суток, а значит и побьет рекорд «Прогресса М-17». Последний летал в составе станции «Мир» в 90-е годы и находился в космосе 337 суток.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» академик Российской Академии Космонавтики имени К.Э. Циолковского (РАКЦ) Александр Железняков рассказал о перспективах российской космонавтики и непрекращающейся гонке за космос с американскими учеными.

«Пока что наши [российские] лидирующие позиции в космосе сохраняются. Хотя ситуация, на самом деле, весьма сложная. Потому что последние годы Роскосмос не может похвастаться какими-то эпохальными достижениями. Да, мы работаем, мы выполняем космические проекты, хотя не всегда удается сделать это в срок. В пилотируемой космонавтике мы все еще можем составить серьезную конкуренцию и США, и Китаю. Но расслабляться не стоит», — заявил Железняков.

Ученый уточнил, что значительная часть космических технологий России досталась стране от СССР. За последние несколько лет никаких громких открытий и разработок Роскосмос не предоставил, а всевозможные космические программы были начаты еще в Советском Союзе. По словам специалиста, современная российская космонавтика только готовится к новым ракетам и проектам.

Нельзя забывать и про частную космонавтику. В западных странах сразу несколько крупных корпораций участвуют в космической гонке. Среди них SpaceX, Tesla, Starlink, а также секретные проекты компаний Apple и Facebook. Академик РАКЦ объяснил, почему частному космосу не дают развитие в России.

«Тут дело не только в деньгах, есть еще и законодательство, которое позволяет частникам активно участвовать в космической деятельности. Это в США поняли еще лет 10 назад, и постепенно многие сектора космической деятельности передают в частные руки. У нас такого законодательства, которое позволяло бы щедро инвестировать в космос, пока нет. Оно только в разработке», — пояснил Железняков.

Спикер обратил внимание, что даже если правительство России даст инвесторам зеленый свет и крупные суммы денег «потекут» в отечественный космос, частной отрасли в стране все же придется нелегко. Все дело в огромной конкуренции со стороны западных предпринимателей, которые решили вкладывать средства в эту область. Составить им глобальную конкуренцию будет практически невозможно, добавил Железняков.

«Для того, чтобы заниматься той или иной деятельностью, нужно иметь соответствующий закон, который одобрили органы власти. Сейчас в России нет запрета, но нет и разрешения на занятия частной космонавтикой. Все космическую деятельность лицензирует Роскомос. Некоторые компании получают от них лицензию, но только на правах партнеров. Роскосмос говорит, что заинтересован в конкуренции, но на деле заинтересованности не наблюдается», — подытожил эксперт.

«Политика Сегодня» уже писала о том, что в сентябре 2020 года «Роскосмос» впервые допустила к ракетному проекту частную российскую компанию. Общественный деятель и организатор интернет-сообщества «Советский Космос» Максим Цуканов объяснил, что участие частных компаний в космической гонке поможет развить государственные проекты и стимулировать отдельных ученых по всей стране.