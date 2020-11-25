Голландский суд не принял во внимание ходатайство о версиях крушения MH17

Судебный орган Нидерландов отказал защите Олега Пулатова в проведении дополнительного расследования крушения рейса MH17. Решение объявил глава судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.

Судебный орган Нидерландов отказал защите Олега Пулатова в проведении дополнительного расследования крушения рейса MH17. Решение объявил глава судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.

Сторона защиты ранее подала ходатайство, чтобы провести альтернативное расследование крушения малайзийского боинга. Она планировала допросить свидетелей, которые могли быть причастны к делу.

Голландский суд отклонил ходатайство о проведении дополнительного расследования авиакатастрофы.