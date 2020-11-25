Лавров: "авантюры" США угрожают Ближнему Востоку

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров раскритиковал политику Вашингтона в ближневосточном регионе.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров раскритиковал политику Вашингтона в ближневосточном регионе.

Вмешательство возглавляемой США коалиции в ситуацию на Ближнем Востоке не сделало жизнь граждан Ирака, Ливии и Сирийской Арабской Республики лучше, заявил глава МИД РФ. Лавров считает, что Вашингтону в дальнейшем следует отказаться от "авантюр", которые несут угрозы региону.

Проводимая проамериканской коалицией на Ближнем Востоке кампания сулит странам исключительно проблемы, заметил министр иностранных дел России. Ранее в Москве Лавров провел переговоры с иракским коллегой Фуадом Хусейном.