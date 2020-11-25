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15:51   25 Ноября 2020
Происшествия

Ведущий программы "По-СтАриковски" заболел коронавирусом

Ведущий программы "По-СтАриковски" заболел коронавирусом

Николай Стариков утверждает, что относится к болезни, как к возможности остановиться ненадолго, оглянуться назад, отдохнуть.

Николай Стариков не чувствовал никаких симптомов. После контакта с болеющим человеком, ведущий решил сдать тест на выявление COVID-19. Результат оказался положительным. После чего он изолировался в загородном доме в Ленинградской области, сообщает ФАН.

Со слов заболевшего, его самочувствие напоминает состояние при ОРВИ или гриппе. Также он считает, что главное в этой ситуации — соблюдать рекомендации специалистов и не заниматься самолечением. Больной следует советам супруги-врача и не только.

"Поэтому прислушиваюсь к организму, выполняю рекомендацию «медицинского светила», на будущее не загадываю. Но не паникую и спокоен!", — сказал Стариков в интервью ФАН.

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#ведущий #стариков #коронавирус #COVID-19

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