Ведущий программы "По-СтАриковски" заболел коронавирусом

Николай Стариков утверждает, что относится к болезни, как к возможности остановиться ненадолго, оглянуться назад, отдохнуть.

Николай Стариков утверждает, что относится к болезни, как к возможности остановиться ненадолго, оглянуться назад, отдохнуть.

Николай Стариков не чувствовал никаких симптомов. После контакта с болеющим человеком, ведущий решил сдать тест на выявление COVID-19. Результат оказался положительным. После чего он изолировался в загородном доме в Ленинградской области, сообщает ФАН.

Со слов заболевшего, его самочувствие напоминает состояние при ОРВИ или гриппе. Также он считает, что главное в этой ситуации — соблюдать рекомендации специалистов и не заниматься самолечением. Больной следует советам супруги-врача и не только.