Ведущий программы "По-СтАриковски" заболел коронавирусом
Николай Стариков утверждает, что относится к болезни, как к возможности остановиться ненадолго, оглянуться назад, отдохнуть.
Николай Стариков не чувствовал никаких симптомов. После контакта с болеющим человеком, ведущий решил сдать тест на выявление COVID-19. Результат оказался положительным. После чего он изолировался в загородном доме в Ленинградской области, сообщает ФАН.
Со слов заболевшего, его самочувствие напоминает состояние при ОРВИ или гриппе. Также он считает, что главное в этой ситуации — соблюдать рекомендации специалистов и не заниматься самолечением. Больной следует советам супруги-врача и не только.
"Поэтому прислушиваюсь к организму, выполняю рекомендацию «медицинского светила», на будущее не загадываю. Но не паникую и спокоен!", — сказал Стариков в интервью ФАН.