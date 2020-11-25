Сувенирный магазин Белого дома продает товары с Трампом по заниженным ценам

Товары с логотипом кандидата в президенты Дональда Трампа продают по акции. В Белом доме началась распродажа сувенирной продукции.

Товары с логотипом кандидата в президенты Дональда Трампа продают по акции. В Белом доме началась распродажа сувенирной продукции.

Скидки на товары с Трампом доходят до 50 процентов. По мнению местных журналистов, таким образом магазин хочет поскорее избавиться от продукции, сообщает РЕН ТВ.

Среди сувениров можно отметить товары с надписями "Новое руководство, новая эра", "Мирные переговоры по Северной Корее в Сингапуре" и знаменитые красные бейсболки "Сделаем Америку снова великой". В то же время на сайте магазина доступен предварительный заказ монет в честь Джозефа Байдена. По данным СМИ, подобными действиями сувенирный магазин признает Трампа проигравшим на выборах в президенты США.