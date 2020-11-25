Меган Маркл потеряла второго ребенка после переезда в США

Герцогиня Сассекская впервые рассказала о второй беременности и выкидыше, который случился в тот момент, когда она меняла подгузники своему первенцу Арчи.

Герцогиня Сассекская впервые рассказала о второй беременности и выкидыше, который случился в тот момент, когда она меняла подгузники своему первенцу Арчи.

Меган Маркл и ее супруг принц Гарри впервые стали родителями в 2019 году. У королевской семьи родился сын Арчи. Спустя несколько месяцев семья отреклась от своих королевских обязанностей и переехала в США. Как оказалось, там Меган Маркл забеременела во второй раз. Express пишет, что герцогиня была со своим сыном Арчи, когда почувствовала сильную боль в животе.

"Я почувствовала сильную боль. Опустилась на пол вместе с Арчи в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселую мелодию, контрастирующую с моим чувством, что что-то случилось. Я обнимала моего первенца, зная, что теряю своего второго ребенка", — рассказала она.

Маркл отправилась в больницу вместе с убитым горем принцем Гарри. Врачам не удалось спасти ребенка. Герцогиня не уточнила, на каком сроке беременности она была.