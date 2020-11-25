Россия может решительно отреагировать на провокацию США в Румынии

Действия американских военных на территории Румынии — прямая угроза для России.

Действия американских военных на территории Румынии — прямая угроза для России. Москва должна отслеживать подобные провокации, чтобы при необходимости нейтрализовать возможные атаки. Об этом в комментарии информационном порталу «ПолитНавигатор» заявил военный эксперт Сергей Горбачев.

В среду, 25 ноября, военные США перебросили две ракетные установки из авиабазы Рамштайн в Румынию. Доставив вооружение, служащие произвели несколько выстрелов в направлении Черного моря, после чего вернули установки на место дислокации в Германии.

Как заявили аналитики издания Forbes, Соединенные Штаты Америки впервые осуществили подобные действия, продемонстрировав таким образом возможность оперативно направлять РСЗО в любое место, где есть аэродром. Также в издании подчеркивают, что ракетные пуски были выполнены американскими военным в направлении Крыма, и это должно стать «намеком» для России.

«От румынского побережья до Крыма чуть более 250 км по Черному морю. Армейские HIMARS, летящие в Румынию и вылетающие из нее, представляют серьезную и непредсказуемую угрозу для российских войск в регионе», — говорится в сообщении издания.

Военный эксперт Сергей Горбачев напомнил, что на протяжении многих лет Румынию целенаправленно превращали в полигон для антироссийских действий.

«Безусловно, это реальная угроза. Подобного рода действия отрабатываются впервые, однако, что касается Румынии, как площадки для противодействия России, то она разрабатывается уже на протяжении целого ряда лет. Здесь можно говорить и о военной базе "Девеселу", и о размещении систем противоракетной обороны, которые сопрягаются с действиями американских эсминцев системой управления "Иджис"», — напомнил Горбачев.

Подобные провокации проводят в контексте приближения НАТО к российским границам. Поэтому России важно реагировать на подобные действия, уверен специалист.

«То, что межрегиональные маневры сил отрабатывается сейчас – то это продолжение той плановой работы, которая осуществляется в течение последнего времени американцами. То есть, это переброска сил из Германии в Польшу, периодическое участие постсоветских республик в маневрах НАТО – я имею в виду республики Балтии, Украину и так далее», — отметил Горбачев в заключение беседы.

России, по его словам, нужно не просто констатировать факт происходящего у ее границ, но и делать конкретные выводы.