Писатель-фантаст Синякин умер на 68-м году жизни

Российский писатель Сергей Синякин скончался в Волгограде на 68-м году жизни в следствие заболевания коронавирусной инфекцией.

Российский писатель Сергей Синякин скончался в Волгограде на 68-м году жизни в следствие заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом рассказал в Facebook писатель Евгений Лукин. Синякина привезли в медицинское учреждение на прошлой неделе. Вчера его состояние резко ухудшилось, медики волгоградской больницы вынуждены были ввести пациента в искусственную кому. Члены семьи Синякина сейчас тоже болеют COVID-19.

Писатель стал популярным широкой публике после публикации своей фантастической повести "Лебеди Кассиды". Он лауреат нескольких литературных премий, в том числе имени братьев Стругацких за 1999 год.