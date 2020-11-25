15:20 25 Ноября 2020Происшествия
Писатель-фантаст Синякин умер на 68-м году жизни
Российский писатель Сергей Синякин скончался в Волгограде на 68-м году жизни в следствие заболевания коронавирусной инфекцией.
Российский писатель Сергей Синякин скончался в Волгограде на 68-м году жизни в следствие заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом рассказал в Facebook писатель Евгений Лукин. Синякина привезли в медицинское учреждение на прошлой неделе. Вчера его состояние резко ухудшилось, медики волгоградской больницы вынуждены были ввести пациента в искусственную кому. Члены семьи Синякина сейчас тоже болеют COVID-19.
Писатель стал популярным широкой публике после публикации своей фантастической повести "Лебеди Кассиды". Он лауреат нескольких литературных премий, в том числе имени братьев Стругацких за 1999 год.