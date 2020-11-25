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15:20   25 Ноября 2020
Происшествия

Писатель-фантаст Синякин умер на 68-м году жизни

Писатель-фантаст Синякин умер на 68-м году жизни

Российский писатель Сергей Синякин скончался в Волгограде на 68-м году жизни в следствие заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом рассказал в Facebook писатель Евгений Лукин. Синякина привезли в медицинское учреждение на прошлой неделе. Вчера его состояние резко ухудшилось, медики волгоградской больницы вынуждены были ввести пациента в искусственную кому. Члены семьи Синякина сейчас тоже болеют COVID-19.

Писатель стал популярным широкой публике после публикации своей фантастической повести "Лебеди Кассиды". Он лауреат нескольких литературных премий, в том числе имени братьев Стругацких за 1999 год.

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