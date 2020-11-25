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15:17   25 Ноября 2020
Политика

Киев расширил перечень не признаваемых паспортов РФ

Киев расширил перечень не признаваемых паспортов РФ

Украина расширила перечень не признаваемых ей паспортов Российской Федерации, которые выданы жителям Крыма и Донбасса.

Киев считает недействительными российские паспорта, выданные жителям Крыма и Донбасса, сообщают украинские власти.

Ранее МИД РФ раскритиковал Украину за отказ признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса. В российском внешнеполитическом ведомстве посчитали такое решение дискриминацией и нарушением прав человека.

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#россия #украина #паспорт

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