15:17 25 Ноября 2020Политика
Киев расширил перечень не признаваемых паспортов РФ
Украина расширила перечень не признаваемых ей паспортов Российской Федерации, которые выданы жителям Крыма и Донбасса.
Украина расширила перечень не признаваемых ей паспортов Российской Федерации, которые выданы жителям Крыма и Донбасса.
Киев считает недействительными российские паспорта, выданные жителям Крыма и Донбасса, сообщают украинские власти.
Ранее МИД РФ раскритиковал Украину за отказ признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса. В российском внешнеполитическом ведомстве посчитали такое решение дискриминацией и нарушением прав человека.