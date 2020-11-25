Киев расширил перечень не признаваемых паспортов РФ

Украина расширила перечень не признаваемых ей паспортов Российской Федерации, которые выданы жителям Крыма и Донбасса.

Украина расширила перечень не признаваемых ей паспортов Российской Федерации, которые выданы жителям Крыма и Донбасса.

Киев считает недействительными российские паспорта, выданные жителям Крыма и Донбасса, сообщают украинские власти.

Ранее МИД РФ раскритиковал Украину за отказ признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса. В российском внешнеполитическом ведомстве посчитали такое решение дискриминацией и нарушением прав человека.