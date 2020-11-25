Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:02   25 Ноября 2020
Происшествия

"Вставший на дыбы" в Самаре грузовик попал на видео

"Вставший на дыбы" в Самаре грузовик попал на видео

Грузовой автомобиль опрокинулся на трассе в Самаре, задев кузовом дорожный знак. Кадры аварии опубликовали в Сети.

Дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа произошло рано утром 25 ноября на Волжском шоссе, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным экстренных служб, водитель самосвала по невнимательности не опустил кузов и во время движения задел металлическую стойку указателей. В результате ДТП машина "встала на дыбы". Извлекать из кабины грузовика шофера приехали восемь спасателей на двух единицах техники. Мужчине помощь врачей не потребовалась. Специалисты продолжают работать на месте произошедшего и устранять последствия аварии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#дтп #самара #грузовик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров