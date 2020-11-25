Россияне активно скупают туры с кешбэком

Ассоциация туроператоров России (АТОР) отметила рост продаж туров с кешбэком. Наибольшая доля заявок приходится на южные регионы страны, передает издание "Вести Подмосковья".

Ассоциация туроператоров России (АТОР) отметила рост продаж туров с кешбэком. Наибольшая доля заявок приходится на южные регионы страны, передает издание "Вести Подмосковья".

В ходе второго этапа программы туристического кешбэка продажи туров по России заметно увеличились, пишут "Вести Подмосковья". Об этом свидетельствуют данные крупных туркомпаний страны, полученные с 15 октября по 23 ноября.

Пандемия заставила российских граждан переориентироваться на путешествия по России. Кроме того, с 15 октября этого года Ростуризм проводит программу туристического кешбэка за туры внутри страны. Именно эти факторы повлияли на увеличение популярности туристических поездок по России, уверены эксперты.

Так, туроператор TUI установил рекорд, продав туров на 350% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Объемы продаж компаний "Интурист", "АЛЕАН" и "Дельфин" увеличились почти вдвое. Соответствующая картина наблюдается и у других российских операторов.