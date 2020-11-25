15:00 25 Ноября 2020Политика
Российский президент отменил визит в Саров из-за нелетной погоды
Президент РФ Владимир Путин отложил рабочий визит в Саров из-за плохой погоды, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин отложил рабочий визит в Саров из-за плохой погоды, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства перенес поездку в Саров, предположительно, на 26 ноября. Представитель Кремля уточнил, что визит Путина в Саров зависит от метеоусловий.
Президент РФ проводит рабочие встречи в Москве. Песков рассказал, что 25 ноября состоится совещание Путина с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.