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15:00   25 Ноября 2020
Политика

Российский президент отменил визит в Саров из-за нелетной погоды

Российский президент отменил визит в Саров из-за нелетной погоды

Президент РФ Владимир Путин отложил рабочий визит в Саров из-за плохой погоды, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства перенес поездку в Саров, предположительно, на 26 ноября. Представитель Кремля уточнил, что визит Путина в Саров зависит от метеоусловий.

Президент РФ проводит рабочие встречи в Москве. Песков рассказал, что 25 ноября состоится совещание Путина с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

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#россия #путин #песков

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