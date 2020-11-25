«Трезвая Россия» предложила встречать Новый год без алкоголя

Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев уверен, что 1 и 2 января нужно ввести запрет на продажу горячительных напитков на территории РФ.

В первые дни новогодних праздников алкоголь в России может стать непозволительной роскошью. Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу горячительных напитков 1 и 2 января. Письмо с этой инициативой он направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Одновременно с Новым годом на Россию надвигается ежегодная волна алкогольных отравлений, объяснил свою позицию Хамзаев. Бригады скорой помощи работают на износ, развозя по больницам пострадавших от чрезмерно яркого празднества. Ситуация ухудшается в связи с пандемией коронавируса: в стране уже несколько недель растет число заболевших за сутки, койки в медучреждениях заняты зараженными COVID-19.

Чтобы немного разгрузить врачей, алкоголь1 и 2 января 2021 года продавать не нужно, считает лидер «Трезвой России». Министру промышленности и торговли Хамзаев предлагает пожертвовать выручкой с продаж горячительных напитков во благо здоровья граждан.

В беседе с «Политикой Сегодня» член Общественной палаты РФ допустил, что его инициативу еще стоит доработать. Россияне очень просто решат проблему нехватки алкоголя досрочными закупками в удвоенном размере, объяснил Хамзаев. Ведь перед праздниками люди зачастую склонны «переоценивать свои возможности».

«Нужно понимать, какая у нас в стране культура подготовки к новогодним праздникам. Я имею виду сам подход "закупиться впрок". Он уже стал классическим, и люди во многом переоценивают свои физические и даже психические возможности. Суть нашей ["Трезвой России"] инициативы не в том, чтобы моментально разрешить проблему волны отравлений, а чтобы развить дискуссию», — рассказал общественник.

Первый день января Хамзаев назвал «самым смертельным днем в году». В период праздников, а особенно в первые сутки нового года, чаще всего происходят возгорания в многоквартирных домах, различные бытовые конфликты и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. После праздников разбираться «кто виноват» будет уже поздно, посетовал глава «Трезвой России»:

«К отравлениям и ежегодным ЧП в новогоднюю ночь и первые дни праздников прибавьте проблему COVID-19. В больницах жесткая загрузка вне зависимости от региона. Пока еще есть время нужно принимать какие-то меры. Поэтому мы говорим: давайте примем конкретные меры, обсудим еще варианты. Пока других предложений мы не слышали. Что скажет Минпромторг на эту дискуссию – пока неизвестно».

Хамзаев подытожил, что министерства в ответ на его инициативу могут сослаться на рынок контрафакта, которому ограничения продажи алкоголя явно сыграют на руку. Такой подход в «Трезвой России» считают «непрофессиональным». Контрафакта сейчас и так слишком много, поэтому обращать внимание на это не стоит, убежден Хамзаев.

С резкой критикой в адрес предложения «Трезвой России» выступил руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Услышав об алкогольных санкциях, эксперт возмутился и объявил, что комментировать подобные «глупости» у него нет времени. Фигура Хамзаева также не осталась без внимания:

«Я глупости не комментирую. И идиотов тоже не комментирую. Это не мой профиль. Это просто глупость. Он [Хамзаев] просто хочет о себе напомнить, предлагает без конца всякую глупость. Из месяца в месяц».

Напомним, в сентябре 2020 года Султан Хамзаев уже обращался к главе Минздрава Михаилу Мурашко с требованием ограничить продажу алкоголя во время всех новогодних праздников. В письме лидер «Трезвой России» сообщил, что смертность из-за алкогольного отравления в эти дни увеличивается почти в два раза.

Руководитель ЦИФРРА Вадим Дробиз ранее утверждал, что департамент здравоохранения Москвы и Минздрава РФ не имеет реального представления о масштабах употребления алкоголя в России. Данные о том, что россияне стали меньше пить, специалист также назвал «глупостью».