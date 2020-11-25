Анкара продолжает активно вербовать сирийских наемников для ПНС Ливии

Турция вербует беженцев и несовершеннолетних для поддержки нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Турция вербует беженцев и несовершеннолетних для поддержки нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Вербовщики часто обманом заманивают иностранцев на военные действия. Анкара предлагает наемникам высокие зарплаты, переезд в Евросоюз или обещает работу на охране гражданских учреждений в Катаре.

Турция уже перебросила на сторону ПНС 18 тысяч наемников из Ближнего Востока и 2,5 тысячи — из Туниса, передает Федеральное агентство новостей.

На самом деле Анкара не старается сдерживать обещания, данные сирийским наемникам, из-за чего боевики выходят на митинги. Не получив обещанную зарплату завербованные лица начинали грабить и терроризировать ливийцев.

Известно, что в боях уже погибли 486 иностранных боевиков. Имеется информация, что сотни наемников ликвидирует сама Анкара, так как они перестают быть "удобными".

Ранее телеканал "360" писал, что Турция отказывается выводить войска из Ливии.