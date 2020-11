«Мир раскален до предела». Оксана Пушкина вошла в топ-100 женщин мира

Британская служба BBC опубликовала список 100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира 2020 года.

Британская служба BBC включила в список 100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира 2020 года двух россиянок — депутата Госдумы Оксану Пушкину и художника Юлию Цветкову. Полный список BBC опубликовали на сайте корпорации.

