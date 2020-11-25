«Мир раскален до предела». Оксана Пушкина вошла в топ-100 женщин мира

Британская служба BBC опубликовала список 100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира 2020 года.

Британская служба BBC включила в список 100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира 2020 года двух россиянок — депутата Госдумы Оксану Пушкину и художника Юлию Цветкову. Полный список BBC опубликовали на сайте корпорации.

????The #BBC100Women list 2020 is out! ???? Here are some of the inspiring women who made a difference this year.https://t.co/yuAt9T6Iex Thread ???????? pic.twitter.com/8gLUymCQen — BBC 100 Women (@BBC100women) November 24, 2020

Как пояснили организаторы, в этом году были отмечены те женщины, которые олицетворяли собой перемены, а также «внесли свой вклад в общественную жизнь в эти неспокойные времена». При этом одну позицию в списке оставили пустой — это дань всем тем, кто в 2020 пошел на жертву ради помощи другим.

BBC назвали Пушкину единственным депутатом Госдумы, который в 2018 году вступился за журналисток. Тогда они обвинили председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

По словам российской телеведущей, это известие стало для нее «большой честью». Она подчеркнула, что событие вызвало бурную реакцию в России, однако общественность разделилась на два лагеря: одни искренне ее поздравили, другие — фактически заподозрили «в работе на зарубежные службы».

«В списке помимо меня еще 99 женщин из самых разных стран мира: врачи, общественные активистки, женщины-предпринимательницы… Если посмотреть на этот список в целом, то очевидно, что он сформирован независимо от политической конъюнктуры или отношений между странами. Во всех уголках мира есть женщины, которые работают ради позитивных изменений в обществе», — рассказала Пушкина «Политике Сегодня».

По словам политика, борьба за равные возможности мужчин и женщин — не только российская повестка, а «глобальный тренд», где все раскалено «до предела». В этой связи так необходим именно женский примирительный взгляд на современное положение дел.

«Приятно, когда твою работу видят и отмечают на национальном или международном уровне. Но это говорит лишь о важности проблем, которые мы пытаемся решить. Мир раскален до предела, кажется, стоит поднести спичку и все взорвется», — рассуждает Пушкина.

Вместе с тем, собеседница агентства подчеркнула, что такого рода признания она вовсе не считает победами. По ее словам, в России до сих пор не решен целый ряд проблем, среди которых — отсутствие закона против домашнего насилия.

«Над законом мы трудимся последние четыре года. Аналогичная ситуация с профилактикой инфантицида — бэйби-боксы есть, но их работа законодательно не регламентирована. Огромное количество проблем не решаются годами, и я бы с радостью променяла любое звание на возможность выдохнуть. Пока же нам угрожают физической расправой, и никакие премии не гарантируют безопасности мне и моим близким», — сетует Пушкина.

Депутат Госдумы добавила, что настоящей наградой для нее станет прекращение на законодательном уровне насилия в семье:

«Это я действительно смогу назвать “победой”, причем не своей лично, а общей. Ради этой победы работает большое число людей: медики, психологи, юристы, волонтеры. Все свои личные достижения я в полной мере делю с ними», — делится собеседница ПС.

В свою очередь, Юлию Цветкову отметили как активистку, которая поднимает вопросы о правах женщин и представителей ЛГБТ-сообщества, а также об антимилитаризме и экологии.