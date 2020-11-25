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14:46   25 Ноября 2020
Общество

Премьер Украины пообещал оставить граждан страны без новогодних праздников

Премьер Украины пообещал оставить граждан страны без новогодних праздников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что допускает возможность ужесточения карантинных мер в стране во время всех новогодних праздников.

Решение может быть принято в украинском правительстве из-за высокой степени распространения коронавирусной инфекции и в целях борьбы с ней. Как объяснил премьер, страна готовится к разным вариантам дальнейшего развития сценария пандемии коронавируса. В том числе, и к введению карантина на все зимние праздники, так как в эти дни может быть ухудшение эпидемиологической ситуации. В этом случае в стране будет закрыто большинство предприятий, за исключением работы общественного транспорта.

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#украина #праздники #коронавирус

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