Пушков назвал причины предстоящей экономической катастрофы на Украине

Михаил Саакашвили заявил о приближении большой катастрофы и бюджетного кризиса на Украине.

Михаил Саакашвили заявил о приближении большой катастрофы и бюджетного кризиса на Украине. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что грузинско-украинский политик трезво оценивает положение дел в стране.

Глава Исполнительного комитета реформ, экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что в будущем году на Украине ожидаются серьезные проблемы с выплатой пенсий и зарплаты бюджетникам. С подобными экономическими трудностями, по словам Саакашвили, страна в последний раз сталкивалась в 1990-х годах.

«Отсрочку» краха экономики мог бы дать транш от Международного валютного фонта, однако нынешнее правительство Украины существует в параллельном мире, говорит политик. Власти практически не функционируют и не пытаются решать назревающие проблемы.

Комментируя это заявление Саакашвили, председатель комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что глава исполкома в целом трезво оценивает ситуацию на Украине.

«Но [Саакашвили] забыл назвать причины: разрыв торгово-экономических связей с Россией; провал политики евроинтеграции; отсутствие иностранных инвестиций. Украина живет на подачки, власти бездействуют», — подчеркнул сенатор.

Напомним, накануне бывший первый замминистра экономики Украины Павел Кухта рассказал, что в казне страны нет денег даже на то, чтобы покрыть расходы текущего месяца — 9,4 миллиарда гривен. Подобная катастрофическая ситуация с бюджетом, по словам Кухты, на Украине сложилась впервые за последнее десятилетие.