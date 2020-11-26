Стриптиз и коррупция в Ставрополье: губернатору Владимирову пророчат уход

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров может покинуть пост в ближайшее время, шепчутся в политических Telegram-каналах.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров может покинуть пост в ближайшее время — об этом шепчутся в политических Telegram-каналах, об этом высказываются политологи.

За шесть лет работы в Ставрополье чиновники из команды Владимирова крайне часто попадали в коррупционные скандалы, а в середине сентября в небольшой пикантный «скандальчик» попал и сам губернатор. Правда, к коррупции он отношения не имеет и меркнет на фоне грехов вверенных ему управленцев на местах .

Помимо коррумпированности властей Ставрополья есть и другие проблемы. Из последнего — прожиточный минимум пенсионера в Ставропольском крае (и соседней Ростовской области) сохраняется ниже среднероссийского уровня, а бюджетные деньги расходуются крайне странным образом — три дня назад правительство региона объявило тендер на сумму более миллиона рублей для «мониторинга СМИ и соцсетей».

Но начнем с малого.

Неудачный лайк

Удивительно, но в рейтинге губернаторов-блогеров в Instagram Владимира Владимировича Владимирова не оказалось, несмотря на более чем активное пользование соцсетью. Лайк чиновника «засветился» сразу под несколькими постами в аккаунте ночного клуба, где публику развлекают полуобнаженные девушки и вышедший на сцену в трусах рэпер Моргенштерн. Владимиров с официального «губернаторского» аккаунта до сих пор подписан на местный ставропольский стриптиз-бар и отписываться, несмотря на резонансное дельце, не собирается.

Впрочем, подозревать семьянина Владимирова в пренебрежении духовно-нравственными ценностями рано. Возможно, «царским» лайком Владимиров решил поддержать владельцев клуба — 24 ноября губернатор заявил, что поможет ставропольским предпринимателям перенести тяжелое для бизнеса «коронавирусное» время бесплатной рекламой в своем Instagram. Это сработало: теперь о «голом» баре узнали далеко за пределами Ставропольского края.

«Губернатор — это все-таки слуга народа, мне нравится это выражение. И если будет задача использовать мой Instagram-аккаунт для продвижения — я поддержку всегда любого человека, но не того, кто рекламирует то, чего нет, или обманывает людей. Если он настоящий предприниматель, достойный человек с хорошей репутацией — пожалуйста. Предлагайте, я с удовольствием размещу ваши посты у себя на странице, и никаких денег мне не надо», — заявил Владимиров в прямом эфире.

Скажи мне, кто твои друзья

В 2015 году первый чиновник администрации Владимирова попал в коррупционный скандал. Первопроходцем стал уже экс-глава министерства образования Василий Лямин, потребовавший у директора кисловодского техникума, недавно получившего грант, взятку в миллион рублей. Министра задержали при получении денег, а спустя два месяца отпустили под домашний арест. Прокуратура подала апелляцию и экс-министра снова взяли под стражу, приговорив к 7,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей.

В том же году другой «владимировский» чиновник — Сергей Батынюк незаконно обогатился на 12 миллионов рублей, пообещав избавить местного предпринимателя от ответственности за неуплату налогов. В 2018 году нечистый на руку чиновник получил дивиденды в вид трех с половиной лет колонии за мошенничество. В администрации он курировал ряд ключевых городов Ставрополья и контролировал выполнение поручений своего босса — господина Владимирова.

В 2017 году задержали полпреда губернатора Андрея Уткина. Против него возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий»: экс-чиновник помог устроить дочь влиятельного предпринимателя на бюджетное место факультета «Лечебное дело» в ставропольской медицинской академии. В ноябре прошлого года чиновника приговорили к 4 годам лишения свободы. Ранее Уткина обвиняли в махинациях с недвижимостью с ущербом городскому бюджету Ставрополя, но тогда он получил «условку».

Все еще глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев в 2017 году был обвинен сразу в двух нарушениях. По версии прокуратуры, в 2015 году Перцев, уже занимавший пост мэра Минеральных Вод, предоставил декларацию о доходах с многочисленными нарушениями, а в администрацию города назначил сестру своей жены, выписывая ей необоснованно высокие премии.

Прокуратура предложила Владимирову единственно верным образом отреагировать на ситуацию и отправить Перцева в отставку, но «своего» человека губернатор не бросил. Ведомство добивалось отставки через суд, в итоге Перцев сам решил уйти с поста после шумихи. В апреле 2018 года он вновь занял пост — уже главы округа, а в мае прокуратура признала назначение незаконным. Перцев снова ушел, снова вернулся и по сей день возглавляет Минеральные Воды.

Четыре коррупционных скандала — верхушка ставропольского «айсберга». Всего за шесть лет в регионе девятнадцать отнюдь не рядовых чиновников «замарались» во взяточничестве, вымогательстве, угрозах и даже хуже. В одной статье все доказанные преступления назначенцев из команды Владимирова не уместятся: подробнее о каждом скандале рассказали журналисты издания «Блокнот-Ставрополь».

Удачная карьера

В сентябре 2019 года Владимиров успешно переизбрался губернатором до 2024 года, но вот досидит ли он до конца своего срока — вопрос. Накануне прошлогодних выборов активно ходили слухи, что губернатору найдут замену — причиной назывались и коррупционные скандалы, и критика от президента, напоминает политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Перед прошлыми выборами было ощущение, что Владимиров кандидат «под уход». Как видим, переизбрался. Но сейчас период трансфера власти — группы влияния продолжают делить позиции в регионах России, и даже те губернаторы, которые преизбрались, не факт что досидят до конца срока. Шансы у Владимирова средние, среди его покровителей достаточно мощные лоббистские фигуры, не будем их называть. Но если они потеряют свое влияние, то возможно, что перевыборы коснутся регионов — тогда Владимирову припомнят и коррупционные скандалы, и критику, и так далее. Сейчас многое зависит от того, как решится расклад в верхах», — рассказал Гращенков в комментарии «Политике Сегодня».

Тем временем, экс-генпрокурор РФ, а ныне полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка сразу после своего назначения в январе отмечал, что главной проблемой, мешающей развиваться СКФО, стала коррупция. По словам полпреда, ей подвержены буквально все сферы, которые так или иначе касаются освоения бюджетных средств. Вторая проблема — клановость. С обеими бывший генпрокурор намеревался бороться. Владимиров решение поддержал: мол, региону не хватало «стальной руки».

«Владимирова должны были снять с должности еще раньше и на смену поставить тогдашнего главу правительства Дагестана Здунова, но моментальное реагирование со стороны Владимирова, который сконцентрировал внимание силовиков на Здунове, помогло ему остаться на своей должности, а Здунову отправиться в Мордовию», — пишет Telegram-канал «Закулисный шептун».

Но слухи есть слухи. Хоть ставропольская коррупция уже вышла за все возможные рамки и скоро станет именем нарицательным, силами местной прокуратуры и СМИ она, как минимум, не остается незамеченной и безнаказанной. Говорить об однозначной отставке Владимирова рано — возможно, он повторит путь ближайших соседей, губернаторов Краснодарского края и Ростовской области. Те, несмотря на колоссальные региональные проблемы, оказались «политическими долгожителями» на удивление всем «интернет-инсайдерам».

Слуга народа

Примечательно, что пока подчиненные Владимирова проворачивают многомиллионные финансовые схемы, главный ставропольский «слуга народа» обходится скромными пятью миллионами рублей в год. Во всяком случае, такая сумма указана в налоговой декларации губернатора за 2019 год.

С момента вступления в должность в 2014 году его годовой доход вырос приблизительно на полтора миллиона. А будучи врио ставропольского главы в 2013 году господин Владимиров задекларировал свыше 21 миллиона рублей. Вероятно, столь ответственный пост обязывает демонстрировать почти аскетичный образ на бумаге.

У супруги губернатора в последние годы финансовые дела шли с переменным успехом. В 2016 году она заработала всего 342 тысячи рублей, а спустя год — уже свыше 40 миллионов. Помимо этого в собственности семьи Владимировых числится внушительный список объектов недвижимости: квартиры, дома, парковочные места, а также два автомобиля — BMW X5 (рыночная цена — около пяти миллионов) и раритетный ГА3-21.