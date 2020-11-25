Кремль не рассматривал вопрос увеличения числа миротворцев ВС РФ в Карабахе

В Кремле назвали ошибочным впечатление о расширении российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

В Кремле назвали ошибочным впечатление о расширении российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что из Хабаровска вылетело два самолета Ил-76, они доставят в Карабах отряд из 122 военных медиков, которые окажут помощь жителям республики. Помимо них в регион направили сотню военных из состава инженерных подразделений, которые проведут разминирование в зоне бывших боевых действий.

Их переброска в НКР дала повод некоторым изданиям сделать вывод о расширении миротворческого контингента ВС РФ, который превысил заявленное ранее число в 1960 военнослужащих. Песков опроверг данные заявления, указав на разницу в работе миротворцев и сотрудников межведомственного центра гуманитарного реагирования.