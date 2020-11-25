Вашингтон разыскивает главаря террористической группировки ХТШ аль-Джуляни

Госдеп США объявил о награде за информацию о лидере группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) Абу Мухаммаде аль-Джуляни, пишет Федеральное агентство новостей.

Госдеп США объявил о награде за информацию о лидере группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) Абу Мухаммаде аль-Джуляни, пишет Федеральное агентство новостей.

Власти американского государства заявили о причастности аль-Джуляни к преступлениям против мирных граждан Сирии. По мнению авторов издания, решение Вашингтона может привести к активизации деятельности Международной коалиции в Идлибе.

Глава ХТШ неоднократно заявлял, что группировка имеет интересы в Сирии и не представляет угрозу для стран Запада. Это может объяснить незаинтересованность Соединенных Штатов организацией в течение многих лет.

Аль-Джуляни руководил двойным терактом, который произошел в Дамаске 6 декабря 2011 года. Инцидент привел к гибели 44 человек. Большинство жертв представляли мирную часть населения. Сторонники террориста организовывали по четыре взрыва ежемесячно.

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