МВД опровергло данные о повышении числа штрафов для безмасочников в Москве

Сообщение о решении появилось в официальном аккаунте ведомства в социальных сетях.

Ряд СМИ опубликовал информацию о том, что руководство столичной полиции якобы приказало чаще штрафовать людей за отсутствие средств индивидуальной защиты. В МВД данную информацию опровергли.

Однако если человек действительно нарушил постановление о ношении СИЗ в общественном транспорте, то на него могут составить протокол об административном правонарушении по ст. 3.18.1 "Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы" и взыскать четыре тысячи рублей.