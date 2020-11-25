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14:06   25 Ноября 2020
Общество

МВД опровергло данные о повышении числа штрафов для безмасочников в Москве

МВД опровергло данные о повышении числа штрафов для безмасочников в Москве

Ряд СМИ опубликовал информацию о том, что руководство столичной полиции якобы приказало чаще штрафовать людей за отсутствие средств индивидуальной защиты. В МВД данную информацию опровергли.

Однако если человек действительно нарушил постановление о ношении СИЗ в общественном транспорте, то на него могут составить протокол об административном правонарушении по ст. 3.18.1 "Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы" и взыскать четыре тысячи рублей.

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