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13:53   25 Ноября 2020
Политика

Депутаты Думы одобрили законопроект о Госсовете РФ

Депутаты Думы одобрили законопроект о Госсовете РФ

Депутаты Государственной думы России приняли закон о Государственном совете РФ. Документ регулирует его статус, структуру и полномочия.

Госсовет будет конституционным государственным органом. Законопроект также впервые раскрывает понятие единой системы публичной власти.

Автором инициативы является российский президент Владимир Путин. Он внес предложение в составе второго пакета проекта по поправкам в Конституцию.

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#госдума #путин #госсовет

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