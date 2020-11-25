13:53 25 Ноября 2020Политика
Депутаты Думы одобрили законопроект о Госсовете РФ
Депутаты Государственной думы России приняли закон о Государственном совете РФ. Документ регулирует его статус, структуру и полномочия.
Депутаты Государственной думы России приняли закон о Государственном совете РФ. Документ регулирует его статус, структуру и полномочия.
Госсовет будет конституционным государственным органом. Законопроект также впервые раскрывает понятие единой системы публичной власти.
Автором инициативы является российский президент Владимир Путин. Он внес предложение в составе второго пакета проекта по поправкам в Конституцию.