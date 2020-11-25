Друг Прилучного раскрыл подробности драки актера в Калининграде

Калининградский бизнесмен Илья Васильев заявил, что во время драки Павел Прилучный не был пьян. По словам предпринимателя, конфликт произошел в клубе "Завод".

Калининградский бизнесмен Илья Васильев заявил, что во время драки Павел Прилучный не был пьян. По словам предпринимателя, конфликт произошел в клубе "Завод".

Васильев считает, что Прилучный пострадал очень серьезно. Но все подробности инцидента в ночном заведении будет выяснять полиция.

"Мы общались с Павлом перед операцией. Он сказал лишь, что все нормально, чтобы я не переживал", — поделился предприниматель в интервью Kp.Ru.

Бизнесмен уверен, что в клубе Прилучный был не один. Друг артиста не исключил, что главный "мажор" страны приехал посмотреть локацию для съемок сериала "В клетке". Прилучный был абсолютно трезв, что подтверждается медицинской экспертизой.

Васильев опроверг информацию о том, что был вместе с Прилучным в клубе "Завод". Он призвал не спекулировать вокруг этой темы и дождаться результатов расследования инцидента сотрудниками полиции.

Драка произошла в Калининграде 21 ноября, но Прилучный обратился к врачам в Москве спустя несколько дней. Медики зафиксировали у актера травмы головы и лица. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту происшествия.